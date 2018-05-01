Москва, 1 мая, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Повышениеминимального размера оплаты труда (МРОТ)до уровня прожиточного минимума является решением, к которому страна шла почти 17 лет, отметила в беседе с журналистами заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Ольга Баталина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, с первого мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до уровня прожиточного минимума.

Это решение было инициировано Президентом РФ Владимиром Путиным, который в январе текущего года заявил о том, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму не в январе 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года, после чего внес соответствующий законопроект в Государственную Думу.

Таким образом, с сегодняшнего дня МРОТ, размер которого составлял 9489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума), будет составлять 11 тыс. 163 рублей в месяц.

Выступая шестого марта 2018 года на форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле, Владимир Путин подчеркнул, что ранее принять решение о повышении размера МРОТ до уровня прожиточного минимума не позволяли экономические условия.

Он также отметил вклад профсоюзов в то, что данное решение все же было принято. По словам Путина, повышение МРОТ улучшит материальное положение четырех миллионов россиян.

Ольга Баталина отметила, чтодоведение МРОТ до прожиточного минимума является важным и долгожданным решением.

«Добиться единого понимания по этому вопросу с работодателями и профсоюзами не удавалось долгие годы. Общее повышение МРОТ в 2018 году составит 43% — весьма существенная цифра. Это связано с тем, что МРОТ уже повышался с 1 января 2018 года», — напомнила Ольга Баталина.

По ее словам, МРОТ будет ежегодно индексироваться.

«Сейчас заработную плату в минимальном размере получают три миллиона человек, половина из которых работает в бюджетном секторе. Во многих бюджетных организациях оклад привязан к величине МРОТ. Поэтому такие работники в любом случае почувствуют себя увереннее: их ждет обязательное повышение заработной платы. Согласно подсчетам Банка России, зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год поднимутся на 14%», — подчеркнула заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия».

Ольга Баталина также обратила внимание на то, что с первого января 2018 года размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей перестали связывать с МРОТ, и теперь это фиксированная сумма.

«Иначе существенный рост затрат мог бы привести к сокращению числа предпринимателей или уходу их в тень», — пояснила Ольга Баталина.