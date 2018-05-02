Владимир, 2 мая, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Уничтожением музея назвали происходящее в своем открытом письме ветераны Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Как они оценивают разрушительные действия руководства и какие предлагают выходы из положения, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник — один из крупнейших федеральных музеев России

Письмо за подписью 16 человек последовало через несколько недель после закрытия Детского музейного центра, располагавшегося в культурно-образовательном центре «Палаты». Предлог — отсутствие экспертного заключения о безопасности сети газопотребления — сложно соотнести с информацией владимирского МЧС, согласно которой проверка в «Палатах» не выявила нарушений. К тому же, как указывается в письме, демонтаж в помещениях детского центра начался еще до событий в «Зимней вишне», а демонтируются только экспозиции Детского центра, в то время как «остальные помещения Палат, которые, по логике, также находятся рядом с якобы пожароопасным объектом, продолжают работать».

В своем письме ветераны подчеркивают, что Детский центр — не единственное, что уничтожил директор музея-заповедника Игорь Конышев за свое недавно начавшееся пребывание на этом посту. Актовый зал на 300 мест, экспозиция владимирской живописи, Дворцовый зал, картинная галерея — то, что подверглось деструкции в той или иной мере.

Что предлагается делать?

«Остановить разрушение музея. Восстановить детский музейный центр и развивать его, совершенствуя формы работы, пополняя коллекции, создавая лучшие условия и экспозиции. Уничтожение живого, эффективного, полезного культурно-образовательного учреждения без попытки вникнуть в его суть, без предложения концепции развития, с полным пренебрежением любым мнением — недопустимое действие, безответственное и безнравственное», — говорится в обращении.

Полностью текст открытого письма читайте здесь: Глумление и маргиналы: настоящее древнего Суздаля и Владимира

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