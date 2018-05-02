Анкара, 2 мая, 2018, 03:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган принял в среду, 25 апреля, в своем особняке в Анкаре константинопольского патриарха Варфоломея. Почему эта встреча может иметь отношение к созданию т.н. украинской автокефальной Церкви, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и патриарх Варфоломей

Мнение Константинопольского патриархата по поводу украинской автокефалии было выражено в сообщении на официальном сайте патриархии. В этом сообщении патриарх Варфоломей выразил поддержку украинским православным и подчеркнул необходимость «координироваться со своими братскими Православными церквами по этому вопросу». Для президента Порошенко тема церковная — не более чем очередной способ снять политическую прибыль с темы «независимости от Москвы». Но могут ли турецкие власти повлиять на мнение Фанара и в какую сторону? Не станет ли украинский церковный вопрос для Анкары дополнительным аргументом в переговорах с Москвой по поводу ситуации на Ближнем Востоке и в Закавказье?

При этом вопрос об украинской автокефалии все разрастается, и вот уже в Ватикане министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен обсудить этот вопрос с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Чье слово будет решающим в этом вопросе?

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