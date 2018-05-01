Санкт-Петербург, 1 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Поздно вечером в понедельник, 30 апреля, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась первая полномасштабная репетиция военного парада в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет утром 9 мая, в День Победы.

Дарья Драй ИА REGNUM На вечерней репетиции военного парада на Дворцовой площади

Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада

Впервые в этом году на репетицию вышли не только пешие колонны военнослужащих, но и боевая техника, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. Бронетехника прибывала в город в течение всего вечера, вызвав определенные затруднения на КАД Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Бронеавтомобили «Тигр-М» на репетиции военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Бронетранспортер на репетиции военного парада в Петербурге

В репетиции парада Победы приняли участие около 4,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, войск Росгвардии, МВД и МЧС, курсантов, суворовцев и нахимовцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада в Петербурге

Возглавили колонну военной техники легендарные танки Т-34−76, Т-34−85 и тяжелый ИС-3.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 «Кантемировец» на репетиции военного парада в Петербурге

Всего же в составе механизированной колонны — более 90 единиц военной техники и вооружения, состоящего на службе в Западном военном округе.

Дарья Драй ИА REGNUM Полнолуние во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Еще две репетиции парада пройдут 2 и 4 мая в 22:00. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.