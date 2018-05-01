Вашингтон, 1 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы США не имеют никакого отношения к ракетным ударам по Сирийской Арабской Республике в ночь на 30 апреля. Об этом накануне заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

U.S. Department of Defense Флаги США и Израиля

Напомним, в ночь на 30 апреля ракетному удару подверглись объекты сирийской армии в провинциях Алеппо и Хама. Известно, что удар был нанесён израильскими военно-воздушными силами, чьи самолеты не входили в воздушное пространство Сирии.

Утверждается, что удар был нанесён по складам боеприпасов на базах, где расквартированы иранские силы.

«Мы не наносили никаких ударов по Сирии этой ночью», — сказал Мэттис.

Стоит отметить, что официально ни израильские, ни сирийские власти никак не комментируют информацию о ракетных ударах по базам в районах Алеппо и Хамы.