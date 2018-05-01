Москва, 1 мая, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Первого мая, в День международной солидарности трудящихся, партия «Единая Россия» принимает активное участие в шествиях и митингах, организуемых профсоюзным движением РФ.

Er.ru «Единая Россия». 1 мая

Этот праздник прежде всего известен как День международной солидарности трудящихся, их борьбы за свои права. Проблемы трудящихся всегда были среди приоритетов «Единой России». В этот день партия не организует каких-то отдельных шествий и призывает все политические силы страны принять участие в профсоюзных мероприятиях.

В колоннах во всех регионах присутствуют депутаты фракции «Единой России» в Государственной Думе, законодательных собраний в регионах, сторонники партии, участники предварительного голосования и «ПолитСтартапа», представители Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе президента РФ Владимира Путина, с 1 мая увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

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«Честный труд — это то, что всех нас объединяет: людей разного возраста и разных профессий. Но отдельные слова в этот день хочу адресовать ветеранам труда. Благодарю вас за личный вклад в развитие и процветание нашей страны, в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, активную жизненную позицию, энергию и самоотдачу. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, согласия и мира вам и вашим семьям!», — такими словами приветствовал всех участников праздника секретарь Генерального совета партии «Единая Росси», вице-спикер Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак.

«Очень важно, что в этом году первого мая одним из центральных требований профсоюзного движения является исполнение Послания Президента РФ Владимира Путина. Профсоюзы имеют право голоса во всех трехсторонних комиссиях и на уровне федеральном, и на уровне субъектов Федерации. Они участвуют в соответствии с законодательством в принятии всех социально-экономических решений, включая и федеральные законы. Они постоянно ставят вопросы, связанные именно с защитой трудящихся. И поэтому профсоюзы должны сыграть ключевую роль в контроле за исполнением тех задач, которые поставил Президент в своем Послании и за которые проголосовало абсолютное большинство граждан нашей страны», — отмечает первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» по законопроектной деятельности в Государственной думе Андрей Исаев.

«Первомай отмечается уже более 100 лет. Для большинства людей он символизирует приход весны и является символом дружбы, сплоченности, объединения. В России достаточно много семей с историей трудовых династий, где любовь к профессии рождается по личному примеру, наставничеству родителей. И Первомай подчеркивает истинный смысл партийного проекта «Крепкая семья», поскольку проект призван защищать права семей, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, активных граждан, реализуя практику конкретных дел, — рассказала журналистам координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семья, женщин и детей Ольга Окунева.