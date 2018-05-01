Киржач, Владимирская область, 2 мая, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Кто нарушил закон в противостоянии общественных активистов и Территориальной избирательной комиссии во Владимирской области и могли ли страсти, разгоревшиеся вокруг вопроса на природозащитную тему, стать причиной ухода из жизни председателя ТИК Николая Егорова, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

Регистрация инициативной группы граждан, желавших направить свои усилия против строительства свалки в окрестности поселка Филипповское Киржачского района, — таков был эпизод истории, ставшей полем политической схватки во Владимирской области. Сначала инициативную группу не удавалось законно зарегистрировать, по мнению активистов, — из-за незаконного бездействия ТИК. Суд, состоявшийся по инициативе общественников, признал действия местной ТИК неправомочными.

Но это оказалось только началом противостояния, вопрос о референдуме жителей района по поводу свалки поднял планку до уровня Совета народных депутатов МО СП Филипповское, по мнению прокуратуры, превысившего свои полномочия. Николай Егоров, возглавлявший местную ТИК, был уверен, что референдум, призванный учесть мнение жителей, вполне законен. Эту же точку зрения он заявил и на суде 13 апреля. А уже через 11 дней Николай Егоров не явился на процесс. Было ли его самоубийство напрямую связано с ситуацией противостояния по «мусорному вопросу», выясняет следствие.

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