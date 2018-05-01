Абакан, 1 мая, 2018, 09:54 — ИА Регнум. В столице Хакасии — городе Абакане — 1 мая состоялось традиционное шествие, посвященное празднованию Дня Весны и Труда.

R-19.ru 1 мая в Абакане

R-19.ru 1 мая в Абакане

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, от гостиницы «Дружба» до Первомайской площади под аккомпанемент городского оркестра прошли около 4 тысяч человек. Праздничную колонну возглавили кавалеры медали «Трудовая доблесть Хакасии», за ними следовали представители профсоюзных, общественных, политических и молодёжных организаций республики, трудовые коллективы различных ведомств и предприятий Хакасии.

R-19.ru Волонтёры Победы

Праздничный митинг на Первомайской площади открыла председатель Федерации профсоюзов Хакасии Любовь Барабанова:

«От имени Федерации профсоюзов Республики Хакасия примите самые сердечные поздравления с праздником Весны и Труда, с Международным днём солидарности трудящихся. Пусть всё, что запланировано, обязательно сбудется! Пусть труд приносит удовлетворение! Здоровья вам, благополучия и счастья близким и дорогим вам людям!»

Затем на площади состоялся концерт. Свои творческие номера представили коллективы и артисты Хакасии.

R-19.ru День Весны и Труда отпраздновали в Абакане

Как уточнили в правительстве республики, праздничные мероприятия, посвящённые 100-летию Первомая, состоялись в Абакане, Черногорске, Саяногорске, Абазе, Бейском, Алтайском, Боградском районах.

Добавим, в первомайской демонстрации принял участие мэр Абакана Николай Булакин. Об этом он написал в своём Instagram:

«1 мая 2018 года, 10:00. Сейчас начнётся первомайская демонстрация. В начале праздничной колонны идёт «Трудовая доблесть Хакасии». Становлюсь в колонну. Начинаем идти. С праздником вас, дорогие абаканцы! С Первомаем! Да здравствуют люди труда! Людям труда — слава!»

Как сообщало ИА REGNUM, год назад Хакасия также отпраздновала День Весны и Труда с размахом. 1 мая 2017 года на улицы республиканской столицы вышли более 4 тысяч жителей региона. Праздничное шествие прошло от гостиницы «Дружба» до Первомайской площади.