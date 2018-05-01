Москва, 1 мая, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Киев в очередной раз сделал ставку на решение конфликта в Донбассе силовым путём. Об этом Грызлов заявил сегодня, 1 мая, в интервью ТАСС, комментируя изменение формата карательной операции в Донбассе.

Mil.gov.ua Украинский силовик

«Вопрос не в заявленных форматах применения властями Украины вооруженных сил и иных формирований, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта на юго-востоке страны. Основная проблема — отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию», — сказал Грызлов.

Он также считает, что для мирного урегулирования сторонам конфликта необходимо следовать «формуле Штайнмайера».

«Главное из необходимых действий — запуск процесса предоставления Донбассу особого статуса по «формуле Штайнмайера», амнистия участникам противостояния с обеих сторон», — подчеркнул Грызлов.

Полпред РФ в Контактной группе отметил, что слова президента Украины Петра Порошенко о начале новой военной операции в Донбассе неизбежно вызовут дополнительную тревогу жителей ДНР и ЛНР, а также объективно будут способствовать дальнейшему отталкиванию Донецка и Луганска от Украины.

Смена формата силовой операции в Донбассе никак не может привести к миру в регионе.

«Россия как посредник в урегулировании этого конфликта также воспринимает эту риторику как деструктивную, не ведущую к миру», — подчеркнул Грызлов.

Также он отметил, что, по мнению Москвы, риторика о смене формата карательной операции в Донбассе нацелена на внутреннее потребление, причем на потребление очень узкого националистического слова, но от которого полностью зависит украинское руководство.

«Надеемся, что в реальности эта риторика не приведет к обострению вооруженного противостояния и никак не отразится на безопасности жителей районов конфликтной зоны», — выразил надежду Грызлов.

Кроме того Грызлов почему-то надеется на то, что Киев каким-то образом выполнит свои обязательства согласно Минским соглашениям. При этом украинские власти практически сразу после подписания двух уровней Минских соглашений заявили, что совершенно не собираются их выполнять и используют только как передышку для перегруппировки сил.