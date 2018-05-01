Берлин, 1 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. В Германии за последние недели уволились с военной службы семь военных лётчиков. Об этом 29 апреля сообщило интернет-издание Contra Magazin.

Gerard van der Schaaf Самолёт ВВС Германии

По данным издания, за последние несколько недель семь германских военных лётчиков приняли решение покинуть военную службу. Известно, что в в германских военно-воздушных силах служат 120 военных лётчиков, которые обслуживают 140 многоцелевых истребителей четвёртого поколения Eurofighter Typhoon.

Представитель германских ВВС заявил, что данные увольнения вызывают сожаление и крайне прискорбны, но на оперативной боеготовности они не скажутся. Также в ВВС возмутились тем фактом, что на обучение одного пилота приходится тратить 5 млн евро и достаточно длительное время.

Причины увольнения семерых военных летчиков держатся в секрете. Издание утверждает, что эти увольнения могут быть связаны с отказом военных летчиков участвовать в приготовлениях агрессивной кампании, которую военный блок НАТО ведёт против России.

«Можно предположить, что они просто не хотят воевать. Они не хотят участвовать в подготовке к возможной кампании военного блока Запада против России, в рамках которой немцам придётся идти на фронт», — пишет Contra Magazin.