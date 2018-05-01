Вашингтон, 1 мая, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN утверждает, что президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил у неё совета о том, как лучше взаимодействовать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. CNN сообщил об этом накануне, 30 апреля, со ссылкой на источник.

White House Дональд Трамп и Ангела Меркель

Этот источник утверждает, что разговор Трампа с Меркель местами был довольно напряженным. Отмечается, что нет ясности по поводу того, какой именно совет Меркель дала Трампу.

Более того, присутствовавшие на переговорах официальные лица отметили, что временами казалось, что Трамп совершенно не слушает ответов Меркель.

Также источник сообщает, что в ходе переговоров Трамп особенно заострил внимание на вопросах торговли и расходов на оборону. Президент США раскритиковал Германию за излишний протекционизм в торговле, а также вновь потребовал от властей ФРГ направить больше средств на военные нужды.

Представители Белого дома поспешили опровергнуть сообщение CNN.

Напомним, что в открытой части переговоров с Меркель Трамп заявил, что он проводит очень жесткий курс в отношении России, но при этом высказался за нормализацию отношений с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-американских переговоров на высшем уровне не было уже несколько лет. Путин встречался с Трампом мельком на саммите АТЭС в ноябре 2017 года.