Вашингтон, 1 мая, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Государственный департамент США разъяснил, в связи с чем был снят государственный флаг Российской Федерации со здания генерального консульства России в Сиэтле. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя государственного департамента США.

Дядя Сэм

Он напомнил, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях Соединенные Штаты отозвали свое согласие на открытие и работу российского консульского учреждения в Сиэтле 1 апреля 2018 года.

После того, как согласие было отозвано, резиденция генерального консула более не обладает статусом резиденции главы консульской миссии. В связи с этим оставлять там развернутый российский флаг американская сторона посчитала неуместным.

«Мы предлагали российским властям самим снять свой флаг, но они решили этого не делать. Это в отличие от наших действий, когда нас вынудили покинуть генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Там замглавы нашей миссии с уважением спустил флаг и провел небольшую церемонию. Поскольку русские выбрали не отнестись к своему флагу с таким уважением, мы сделали это за них», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что вечером 28 апреля сотрудники госдепа «с уважением» спустили российский флаг со здания генконсульства РФ в Сиэтле. Флаг будет передан в посольство России в Вашингтоне.

Напомним, посольство РФ в США ранее сообщило, что американские власти незаконно сняли российский флаг со здания генконсульства РФ в Сиэтле. Российское дипломатическое представительство назвало эти действия неприемлемыми и противозаконными, грубо нарушающими нормы международного права.

Дипломаты напомнили, что здание генконсульства РФ в Сиэтле является собственностью России. Американской стороне было направлено требование вернуть флаг на флагшток на здании генконсульства РФ в Сиэтле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная высылка российских дипломатов из США произошла в марте этого года на фоне антироссийской истерии в связи с так называемым делом Скрипалей. Запад с подачи Великобритании обвинил Россию в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

И хотя практически сразу стало понятно, что речь идет о масштабной провокации британских спецслужб, которые фактически инсценировали отравление, Запад тем не менее в качестве «ответной меры» выслал более сотни российских дипломатов. Больше всего выслали США — страну покинули 60 российских дипломатов. Тогда же было закрыто генконсульство РФ в Сиэтле.