Ханты-Мансийск, 1 мая, 2018, 07:47 — ИА Регнум. В Югре Первомай отметят митингами, шествиями, концертными программами, спортивными состязаниями. Основные мероприятия развернутся в полдень. Будут представлены две концепции праздника — протестная и развлекательная, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admhmao.ru Первомай. Югра

В Ханты-Мансийске на центральной площади запланирован концерт творческих коллективов с общим названием «Весна идет, весне дорогу!». Тут же развернётся выставка пожарной, дорожно-строительной техники и машин скорой помощи. С образцами оружия и военного обмундирования можно будет познакомиться на экспозиции «От кольчуги до бронежилета».

На улице Мира до пересечения с улицей Строителей пройдёт легкоатлетическая эстафета. Завершится праздничный день концертом камерного оркестра «Сибирь-Брасс» на площади концерно-театрального комплекса «Югра-Классик».

"Первомай — это добрая традиция и главный праздник каждого, кто честно трудится на благо нашего города, Югры и России, кто верит в будущее нашей Родины!», — считает председатель думы города Урая Галина Александрова.

Поэтому и Первомай в этом городе Югры пройдёт традиционно: трудовые коллективы выйдут на демонстрацию в 11:00 по местному времени.

В Сургуте возле Мемориала Славы с 13:30 пройдут протестные мероприятия, организованные тюменским обкомом РКРП-КПСС, обкомом «РОТ ФРОНТа» и КПРФ.

«Всем, кто расслабляется в этот день на пикнике или загорает на даче, следует помнить, что Советской власти нет вот уже 27 лет, капиталисты постепенно, шаг за шагом наступают на права трудящихся. За вас никто ваши права не отстоит. Если бы капиталисты могли, то давно бы ввели уже 60-часовую рабочую неделю. Их пока останавливают коммунисты и те немногие организованные рабочие, которые 1 Мая выходят на демонстрации и митинги, проводят акции протеста и забастовки на тех предприятиях, где притесняют рабочих», — говорится в обращении к жителям Югры от объединённых левых сил.

День солидарности трудящихся или праздник Весны и Труда, как бы не воспринимали праздник жители ХМАО, но это ещё и день перекрытых улиц. В социальных сетях, на официальных сайтах югорских городов вывесили планы и время приостановки движения транспорта. Массовые мероприятия станут препятствием для автомобильного движения в среднем на три-четыре часа в Ханты-Мансийске, Нягани, Лянторе, Сургуте, Урае, Пыть-Яхе, Мегионе.

В посёлке городского типа Излучинск празднование Первомая перекроет улицу Энергетиков с 08:30 до 22:30. Здесь состоится также День посёлка, который начнётся с легкоатлетической эстафеты учащихся и трудовых коллективов, продолжится демонстрацией и завершится дискотекой на центральной площади.