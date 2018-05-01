Екатеринбург, 1 мая, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Первомай в советское время был одним из главных общегосударственных праздников. По давней традиции к этой дате трудовые коллективы отчитывались о своих успехах. Традиции изменили в 1991 году. На первый план вышли политические лозунги, а заголовки вроде «Трудовой рапорт Первомаю», похоже, навсегда исчезли со страниц газет.

Фотокопия первой страницы газеты «Советская Россия» за 30 апреля 1978 года Из призывов ЦК КПСС к 1 мая 1978 года

В 1992 году Первомай впервые отмечался в новых политических условиях. КПСС уже не существовало. С распада СССР прошло всего несколько месяцев, сам праздник был уже не международной солидарности трудящихся, а весны и труда. Впрочем, суть его осталась прежней. В Москве 1 мая 1992 года прошло две масштабных акции. Московская федерация профсоюзов провела митинг возле главного входа в Центральный парк культуры. Участники акции требовали частичной индексации заработной платы бюджетников.

От бывшей Октябрьской площади до стен Кремля прошли кумачовые колонны. Шествие и митинг были организованы организациями коммунистической направленности, в частности, Российской коммунистической рабочей партией и движением «Трудовая Россия». Участники акции требовали проведения референдума о досрочной отставке президента России Бориса Ельцина, отставки мэра Москвы Гавриила Попова и восстановления Советского Союза, сообщала тогда «Российская газета».

В городах России Первомай тогда отметили по-разному. В Перми на главной площади города митинг профсоюзов прошёл без российских флагов. Как пошутили на митинге, их оказалось не из чего сшить. Зато красные стяги были в изобилии. Но не оказалось, пожалуй, самого главного — хлеба. Пока одни граждане выступали на митинге, другие «молча стояли в километровых очередях перед «дежурными» булочными».

Не оказалось 1 мая 1992 года хлеба и в Екатеринбурге. Вообще, во многих городах не было хлеба. Одна из причин проста: многие булочные в праздничный день не работали, соответственно, хлебокомбинатам дали заявку меньше, чем в будние дни.

Но праздник всё же состоялся. На традиционном месте — Площади 1905 года. С красными стягами сюда пришли сотни представителей коммунистических организаций.

Профсоюзы провели свою акцию под крышей, во Дворце спорта. Участников праздничного митинга встречала бодрая музыка, сообщала тогда газета «Уральский рабочий». Здесь состоялся концерт, в котором приняли участие лучшие коллективы Свердловской области. Но настроение многих собравшихся было совсем не праздничное. Люди с болью говорили об ухудшении социально-бытовых условий, росте цен, задержках зарплат, хаотичной приватизации, получившей в народе определение «прихватизация». Также их очень беспокоили рост преступности и катастрофическое положение в медицине.