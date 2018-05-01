Хабаровск, 1 мая, 2018, 06:36 — ИА Регнум. Первомай — праздник всех поколений. Его отмечают и молодежь, и люди старшего возраста. На Дальнем Востоке во вторник, 1 мая, проходят митинги и демонстрации, люди отмечают праздник на дачах, выезжают на пикники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Инспекторы РПСМ поздравили моряков — дальневосточников с Первомаем

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«День Весны и Труда — один из самых любимых праздников в нашей стране, он как сама весна — яркая, солнечная, теплая, когда начинают распускаться листья на деревьях и появляются первые цветы. Первомай за свою полуторавековую историю не утратил своей актуальности и значимости не только в нашей стране, но и по всему миру. Этот праздник символизирует солидарность поколений, он дорог каждому, кто трудится на благо своей страны и вносит свой вклад в её развитие и процветание», — считает министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В этот праздничный день инспекторы Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков пришли на борт сухогруза «Alessandra M», пришвартовавшегося у причала порта Находка. Судно ходит под флагом Белиза, оператор, управляющий сухогрузом, находится во Владивостоке. 19 членов экипажа — моряки — приморцы.

«На судне полный порядок с документами, все моряки застрахованы. Для нас это — лучший подарок к празднику. Все члены экипажа являются членами нашего профсоюза, имеется коллективный договор с РПСМ, все моряки члены нашего профсоюза, что гарантирует ребятам, работающим под удобным флагом, достойную заработную плату. Здесь она и правда достойная — у матроса первого класса 1200 долларов, у капитана — 6000. Здесь все отлично. Нам осталось только поздравить моряков с Первомаем и пожелать им спокойных и безопасных рейсов. Сегодня Российский профсоюз моряков насчитывает 70 тыс. членов. Всех, кто связал свою жизнь с морем — с Первомаем, с праздником трудящихся всей земли!», — сказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Большинство дальневосточников сегодняшний день проведут со своими семьями и друзьями на дачах. Люди просто рады теплому весеннему солнцу, выходному дню.

«Мне и в прежние времена Первомай нравился, когда все коллективы ходили на демонстрации, веселились, шли колоннами. И сейчас нравится. Я уже на пенсии, сегодня едем на дачу с женой. Приедут дети, внуки. У нас трое сыновей и уже пятеро внуков. Приведем в порядок участок, грядки, теплицы. Ну, а после работы и шашлычок организуем, и баньку. Баньку с сыновьями строили, знатная получилась. Вот такой у нас праздник будет. Самый лучший, я считаю! Когда на своей даче, со своей семьёй, да соседи подтянутся — это настоящий праздник, для души. Поздравляю весь трудящийся народ с праздником, с 1 Мая! Желаю всем хорошей работы и высокой зарплаты, крепкой семьи и деток побольше!», — рассказал о своем Первомае пенсионер Виктор Ильич Братник.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в России отмечают Первомай — праздник весны и труда. Девиз Первомая в 2018 году — «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».