Вашингтон, 1 мая, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки всё меньше хотят быть мировым полицейским. Приоритетом должна стать жизнь внутри страны, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

U.S. Army Американские солдаты

Трамп отметил, что США на протяжении десятков лет выделяли огромные средства на поддержание мирового порядка. Эта ситуация должна измениться.

«Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну», — сказал Трамп.

Читайте также: После Сирии: противостояние в Вашингтоне нарастает

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Трамп подписал федеральный бюджет США на остаток 2018 финансового года, который истекает 30 сентября. Объем бюджета — $1,3 трлн, при этом $700 млрд предусмотрены на военные расходы — это на $80 млрд больше, чем прежде.

По меньшей мере $250 млн пойдут на «противодействие российскому влиянию». ФБР получит дополнительно $307 млн для борьбы с так называемыми российскими хакерами, за нападениями которых якобы стоит Кремль. Еще $200 млн пойдут на военную помощь Украине.

Читайте также: The Hill: Благодаря Трампу невозможное стало достижимым