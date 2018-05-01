Трамп: США надоело быть мировым полицейским
Вашингтон, 1 мая, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки всё меньше хотят быть мировым полицейским. Приоритетом должна стать жизнь внутри страны, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.
Трамп отметил, что США на протяжении десятков лет выделяли огромные средства на поддержание мирового порядка. Эта ситуация должна измениться.
«Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну», — сказал Трамп.
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Как сообщало ИА REGNUM, в марте Трамп подписал федеральный бюджет США на остаток 2018 финансового года, который истекает 30 сентября. Объем бюджета — $1,3 трлн, при этом $700 млрд предусмотрены на военные расходы — это на $80 млрд больше, чем прежде.
По меньшей мере $250 млн пойдут на «противодействие российскому влиянию». ФБР получит дополнительно $307 млн для борьбы с так называемыми российскими хакерами, за нападениями которых якобы стоит Кремль. Еще $200 млн пойдут на военную помощь Украине.
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