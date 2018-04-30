Киев, 30 апреля, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Информация о том, что Украина получила одни из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, соответствует действительности. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на странице в соцсети Facebook.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

«Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию, — написал глава государства. — И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности».

По его словам, официальный Киев продолжает работу над укреплением «оборонного потенциала» страны.

30 апреля издание «Радио Свобода» со ссылкой на госдепартамент США сообщило, что армия Украины уже получила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Читайте также: Украина получила ПТРК Javelin — СМИ