Вашингтон, 30 апреля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Ситуация вокруг ядерной программы Ирана является «неприемлемой». Об этом, как передает радиостанция «Говорит Москва», сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По его словам, отказ от «ядерной сделки» с Ираном будет правильным сигналом для КНДР.

«Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР, — заявил глава Белого дома. — Через 7 лет срок действия этой сделки истечет, и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. 7 лет — это завтра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп является противником ядерного соглашения 2015 года с Ираном, согласно которому Тегеран прекращает ядерно-ракетную программу в обмен на снятие международных ограничительных мер.

Официальные лица Ирана уже заявляли, что возобновят ядерную программу в случае одностороннего выхода Вашингтона из «ядерной сделки».

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