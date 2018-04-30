Киев, 30 апреля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. По факту конфликта, в результате которого пострадал депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на странице полиции Киева в соцсети Facebook.

(сс) George Hodan Арест

«Событие, во время которого нардеп получил телесные повреждения, квалифицируется как хулиганство, — говорится в сообщении полиции. — Трех активных участников доставили в управление полиции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в центре Киева неизвестные избили депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема.

Инцидент произошел на пересечении бульвара Шевченко с Крещатиком.

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