В Киеве задержали подозреваемых в нападении на депутата
Киев, 30 апреля, 2018, 21:41 — ИА Регнум. По факту конфликта, в результате которого пострадал депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на странице полиции Киева в соцсети Facebook.
(сс) George Hodan
Арест
«Событие, во время которого нардеп получил телесные повреждения, квалифицируется как хулиганство, — говорится в сообщении полиции. — Трех активных участников доставили в управление полиции».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в центре Киева неизвестные избили депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема.
Инцидент произошел на пересечении бульвара Шевченко с Крещатиком.
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