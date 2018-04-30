Москва, 30 апреля, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости ведения диалога с РФ с «позиции силы».

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«Глава МИД Эстонии призвал Запад вести дела с Москвой с позиции силы, — написал сенатор. — Главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии».

Напомним, 30 апреля газета Sydney Morning Herald опубликовала интервью с главой МИД Эстонии Свеном Миксером. В этом интервью дипломат заявил, что Эстония планирует строить отношения с Москвой, исходя из позиции силы.

Миксер признал, что общаться с РФ необходимо, однако заметил, что это нужно делать с «позиции силы, единства и решимости». По его мнению, любой признак колебания руководство РФ расценит как «слабость, которой следует воспользоваться».

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