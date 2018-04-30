Киев, 30 апреля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Сегодня, 30 апреля, издание «Радио Свобода» со ссылкой на госдепартамент США сообщило, что Украина получила одни из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Отмечается, что ПТРК уже доставлены Украине.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

«Они уже доставлены», — сказал официальный представитель госдепа в ответ на запрос издания 30 апреля.

В свою очередь координатор группы «Стоп террор» Семен Кабакаев назвал ПТРК Javelin символической помощью США.

«Естественно, «Джавелины» не крайняя необходимость для ВСУ. Намного больше нам нужны РЭР‑ и РЭБ-комплексы. Но это больше символический знак наших партнеров, который говорит о том, что они готовы поддерживать Украину не только заявлениями, не только санкциями, но и чём-то более серьезным, и если потребуется, дадут ещё. АТО продлилось четыре года, четыре года боли, страданий и смертей. Независимость и свобода даются именно такой ценой, и мы готовы ее платить, чтобы больше никогда не быть сателлитом РФ. Надеюсь, ООС продлится намного меньше и РФ капитулирует», — написал Кабакаев в блоге на «Обозревателе».

Как сообщалось, в марте 2018 года руководство Украины поблагодарило Белый дом за решение предоставить Украине 210 противотанковых переносных ракетных комплексов Jаvеlin общей стоимостью 47 млн долл. В частности, Украина получит 210 ракет и 37 пусковых установок. Соглашение предусматривает также обучение, техническую помощь, транспорт и другие аспекты логистики.