Киев, 30 апреля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Украинские эксперты активно обсуждают подписание президентом Украины Петром Порошенко приказов «О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», а также «Об утверждении положения об объединенном оперативном штабе ВСУ».

Naspravdi.info ВСУ в АТО

В частности, политолог Василий Мирошниченко заявил, что в настоящее время у Киева «нет намерений идти в наступление» в Донбассе.

«На линии разграничения не будет существенных изменений… Мы отходим от неудачного названия «АТО» к более понятному. В данном случае мы даем отпор российской агрессии», — пояснил Мирошниченко.

По его словам, начало ООС никак не отразится на минских соглашениях.

«Сегодня минские соглашения и так не выполняются. Идет этап поиска нового формата. Мы видим разочарование США тем переговорным процессом, к которому привлечен Курт Волкер», — сказал Мирошниченко 30 апреля в эфире канала «112 Украина».

При этом политолог Владимир Цибулько считает, что после подписания соответствующих приказов ВСУ «получили все правовые полномочия для жесткой координации действий всех силовых структур».

По его словам, теперь антитеррористические действия украинских силовиков будут носить локальный характер, касаться прямой террористической угрозы и противодействия диверсионным группам».

«А что касается спекуляций на высказывании кандидата Порошенко об «АТО за 24 часа», то в первые месяцы президентства президента Порошенко произошло освобождение большей части Донбасса. И именно убедительное и победоносное завершение АТО заставило Россию прибегнуть к прямому вторжению регулярных подразделений российской армии. В то время наша армия еще не была готова к такому сценарию, потому что только поднималась на ноги после десятилетий разрушения. Сегодня наша армия восьмая в Европе, и 29-я в мире. Это заслуга всех украинцев, в том числе и Верховного главнокомандующего. Российская армия намного больше и сильнее. И нам еще нужно приложить много усилий», — написал Цибулько на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в январе 2018 года рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закон «о реинтеграции Донбасса»). Согласно документу в Донбассе формат «АТО» сменит ООС. Фактически в Донбассе вводятся нормы военного положения без объявления войны России.

Предполагается, что объединенный оперативный штаб ВСУ может вводить в Донбассе особый порядок в зоне безопасности, прилегающей к району боевых действий. В зоне могут создаваться районы ограниченного или запрещенного доступа. В зону ограниченного доступа можно будет попасть только по разрешению командующего ООС или ответственных лиц. Для попадания в район запрещенного доступа нужен будет пропуск. При этом в зоне безопасности для граждан будет установлено несколько режимов пребывания.

«Зеленый» — не ограничивает перемещение, «желтый» — перемещения осуществляются только при наличии документов, проводится личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств.

«Красный» — перемещение ограничено. Нужно иметь пропуск или вообще запрещено. Определяется район боевых действий, где выполняются боевые задачи. Основанием для допуска граждан в район особого положения является проживание в этом районе, наличие там близких родственников или их смерть, наличие недвижимости. Кроме того, военным разрешат использовать жилье и транспорт граждан, входить в жилые помещения, осуществлять досмотры и проверки.