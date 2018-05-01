Киев, 1 мая, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Украине придется повысить цены на газ для населения, в противном случае ей можно не надеяться на пересмотр программы сотрудничества с Фондом, заявил заместитель главы МВФ Дэвид Липтон в последнем интервью для «РБК-Украина». Однако МВФ не удается своими силами принудить Киев повысить цены на газ в предвыборный год, к делу подключается исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан, обсудивший данную тему с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Как развивается ситуация, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Мировые цены на газ снижаются, что вызвано сезонным фактором. На этом фоне Киев цену на газ все-таки повысил, но только для промышленных потребителей: с 1 мая те, чьи потребности превышают 50 000 кубометров в месяц, станут платить на 5,5% больше (9142 грн за 1000 кубометров), а чьи не превышают — на 5,2% (10 041 грн.). Между тем, мировое сообщество недовольно: управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж прямым текстом заявил, что Киев ворует газ во время распределения. Далее Малиж выдвинул ряд предложений, касающихся как модели норм потребления газа для населения, так и работы компаний «Укргаздобыча», «Укротрансгаз» и «Нафтогаз». Предложения вынесены на заседание координационного совета по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе при кабинете министров Украины, являя тем самым наглядный пример диктовки, под которую на Украине проходят то, что официально называется реформами.

Что же касается упомянутого «Нафтогаза», то его коммерческий директор Юрий Витренко сделал еще одну попытку втолковать Европе, что «Северный поток — 2» ей на самом деле не нужен, а нужно сохранять транзит через Украину:

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — сказал Витренко.

Рассчитывая, очевидно, на то, что для ЕС окажется достаточно убедительной выгода Украины от сохранения транзита, а личный европейский интерес на фоне такой мощной мотивации померкнет.

О других главных новостях украинской энергетики, связанных с углем, электроэнергией и нефтью, читайте в статье: Запад шокирован — на Украине крадут слишком много газа: обзор энергетики

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