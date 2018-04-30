Госдеп США подтвердил доставку комплексов Javelin на Украину
Вашингтон, 30 апреля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Информация о том, что на Украину доставлены первые переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, соответствует действительности. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель госдепартамента США.
«Мы их (комплексы Javelin) доставили (на Украину)», — сказал источник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. госдепартамент США одобрил продажу 210 противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине.
По словам некоторых политиков США, это должно было показать серьезность намерений Белого дома «в защите интересов нации», а также помочь Киеву «дать отпор растущей агрессии России».
Читайте также: Помимо Javelin США предоставят Украине снайперские комплексы
А также: «Джавелины» всё ближе: в бюджете США $200 млн на военную помощь Киеву