Вашингтон, 30 апреля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Информация о том, что на Украину доставлены первые переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, соответствует действительности. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель госдепартамента США.

Redstone.army.mil ПТРК Javelin

«Мы их (комплексы Javelin) доставили (на Украину)», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. госдепартамент США одобрил продажу 210 противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине.

По словам некоторых политиков США, это должно было показать серьезность намерений Белого дома «в защите интересов нации», а также помочь Киеву «дать отпор растущей агрессии России».

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