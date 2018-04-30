Калуга, 30 апреля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. В дежурную часть отдела МВД России по Боровскому району Калужской области поступило заявление от 35-летней жительницы города Ермолино, которая сообщила, что стала жертвой мошенника.

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Как сообщили 30 апреля ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, потерпевшая нашла в социальной сети объявление о продаже щенков породы шпиц.

Намереваясь, стать счастливой владелицей собаки, женщина связалась с продавцом и, получив информацию о щенке, перевела на счет мошенника денежные средства в сумме 8000 рублей. Однако ни в оговоренный срок, ни позже щенка потерпевшая так и не получила. Более того, злоумышленник на телефонные звонки больше не отвечал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный 34-летний уроженец Ивановской области.

По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, по итогам 1 квартала 2018 г. количество зарегистрированных на территории Калужской области мошенничеств снизилось на 2,1% и составило 557 преступлений.

Так, 70,2% или 257 преступлений совершено дистанционно с использованием мобильной связи и сети интернет. Чаще всего дистанционные мошенничества совершаются под предлогом: покупки либо продажи товаров или услуг по объявлениям, размещенным в сети интернет, в том числе размещенным на сайте «Авито» — 73, на других сайтах — 68; разблокировки банковской карты или отмены операции по списанию денежных средств с банковской карты — 16; оказание финансовой помощи (путем взлома личных страниц в социальных сетях) — 15; оказание помощи в получении кредита — 10.

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