Сумы, Украина, 30 апреля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. На востоке Украины неизвестные уничтожили памятник герою Советского Союза Николаю Ватутину. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Генерал Армии Николай Фёдорович Ватутин, 1943 год

Инцидент произошел в поселке Каменка.

«Село Каменка, где находился памятник Ватутину, располагается на границе Харьковской и Сумской областей», — передает вещатель.

О том, кто именно разрушил памятник, пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине к власти пришли националисты, целью которых стало уничтожение любых советских символов в стране. Особый размах получил так называемый «ленинопад»: акция, в которой украинские радикалы уничтожали памятники Ленину по всей стране.

При этом националисты не дожидались никаких разрешений, часто памятники разрушали своими силами. В итоге в крупных городах страны были демонтированы почти все монументы, изображавшие Ленина. Однако радикалы на этом не остановились и теперь громят другие советские памятники.

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