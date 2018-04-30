Киев, 30 апреля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Порошенко приказал войскам «принудить» Россию выполнить минские соглашения и освободить Донбасс

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Сегодня, 30 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал приказы «о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», а также «Об утверждении положения об объединенном оперативном штабе ВСУ».

«Согласно приказу с 14.00 30 апреля 2018 начать операцию Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в соответствии с планом операции Объединенных сил», — сказал Порошенко 30 апреля во время совещания с военными.

Он поручил командующему объединенных сил генералу Сергею Наеву организовать и обеспечить применение оружия и вооружения подчиненными войсками. Порошенко закрепил за украинскими военными право открывать огонь во время «принуждения» России к выполнению минских соглашений.

«Освобождение Донбасса предполагается политико-дипломатическим путем, принуждением России выполнить минские договоренности. Обеспечение, в первую очередь реализации пакета безопасности минских договоренностей, включая гарантированный режим прекращения огня. Отвод, желательно на территорию Российской Федерации, артиллерии, танков, систем залпового огня, минометов, которые запрещены минскими договоренностями», — подчеркнул Порошенко.

«Это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины, а для сотен тысяч, миллионов временно перемещенных лиц, вынужденных покинуть донецкую и луганскую земли, мы создадим условия для того, чтобы они как можно быстрее вернулись и восстановили нормальную жизнь в Донбассе», — пообещал Порошенко.

При этом Порошенко не исключает проведение «АТО» в тех населенных пунктах, куда войдут ВСУ.

«В случае обострения обстановки, привлекать в состав Объединенных сил дополнительные силы и средства ВСУ, всех без исключения других силовых подразделений, других составных частей сектора обороны и безопасности… Завершение режима широкомасштабной «АТО» не лишает нас возможности объявления «АТО» в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях», — пояснил Порошенко.

При этом Порошенко фактически снял с себя ответственность за управление военной операцией и её последствия.

«Если враг перейдет в широкомасштабное наступление, в первую очередь на вас ложится ответственность за обеспечение отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации», — указал Порошенко.

Кроме того, командующий «АТО» Михаил Забродский заявил, что штаб провел соответствующую работу по завершению формата «АТО».

"Военные части и подразделения ВСУ, другие составляющие силы обороны, которые передаются в состав группировки Объединенных сил, способны выполнять задачи по назначению», — заверил Забродский.

При этом командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев подтвердил завершение планирования ООС, создания соответствующей группировки войск сил для ведения операции, налаживания взаимодействия с другими составляющими сил безопасности и обороны, военно-гражданскими администрациями.

«Группировка объединенных сил для проведения операции по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях готовы», — сказал Наев.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закон «о реинтеграции Донбасса»). Согласно документу в Донбассе формат «АТО» сменит ООС. Фактически в Донбассе вводятся нормы военного положения без объявления войны России. В частности силовикам разрешили экспроприировать движимое и недвижимое имущество граждан, проводить личные досмотры, ограничивать передвижение лиц. При этом вводятся законы военного времени (к примеру, Военный трибунал), что недопустимо в условия мирного времени.