Калуга, 30 апреля, 2018, 17:43 — ИА Регнум. 45 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 11 детей обратились за помощью в медицинские организации 14 муниципальных районов Калужской области и в городе Калуге за минувшую неделю.

JerzyGorecki Клещ

Как сообщили 30 апреля ИА REGNUM Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, в основном укусы клещами происходят из-за несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки.

Между тем, лаборатория «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» проводит исследование клещей на наличие в них микроорганизмов, патогенных для человека: клещевой вирусный энцефалит, клещевой иксодовый боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека. За текущий период уже исследовано 31 экземпляр клещей снятых с людей, из них 2 положительных результата на клещевой иксодовый боррелиоз.

В регионе продолжают заключать договоры на проведение акарицидных обработок в детских оздоровительных учреждениях в период летних каникул с организациями, осуществляющими данный вид деятельности.

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