Вашингтон, 30 апреля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не против провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Об этом сам глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Многие страны рассматриваются в качестве места встречи, но не был бы Дом мира/Дом свободы на границе между Северной и Южной Кореей более показательным и важным местом, чем какая-то третья страна? — написал Трамп. — Просто спрашиваю!»

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина прошли 27 апреля в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Встреча глав двух государств состоялась впервые с 2007 года.

По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию, в которой выразили намерение работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, как сообщил ранее сам президент США, должна состояться в ближайшие недели.

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