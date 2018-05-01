Москва, 1 мая, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Японское согласие с позицией стран «большой семерки» в отношении России может серьезно рассорить Москву и Токио. Можно ли и сейчас назвать отношения России и Японии дружескими, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Япония подтвердила свое согласие со всеми обвинениями, выдвинутыми в адрес России, на встрече министров иностранных дел стран «большой семерки» в Торонто. Отрадно, что на этот раз такое поведение Японии не прошло незамеченным. Невозможно до бесконечности заверять Россию в своей «дружбе» и тут же действовать наперекор собственным заявлениям. Слова главы российского МИД Сергея Лаврова ставят все на свои места; вот какую оценку дал Лавров поведению в первую очередь Японии:

«Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны «семерки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать», — сказал Лавров журналистам в Пекине. «Будем ждать терпеливо, будем отстаивать свои позиции и подождем, когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии», — добавил министр.

Негативно отозвался о японской поддержке западных обвинений в сторону России и недавно назначенный посол РФ в Японии Михаил Галузин. Так во что превратились на сегодняшний день планы ельцинского периода российской дипломатии, заявлявшие о «стратегическом партнерстве» между Москвой и Токио?

Читайте статью Крах ельцинско-козыревской «стратегемы» об отношениях с Японией и другие публикации Анатолия Кошкина о российско-японских отношениях.