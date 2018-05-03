Тольятти, Самарская область, 4 мая, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Проект создания относительно недорогого «народного автомобиля» был принят Советским Союзом в конце 60-х годов. О том, как на свет появились знаменитые «Жигули», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

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Планы по созданию личного автотранспорта для широких народных масс можно считать продолжением начатой при Хрущеве программы «нормализации» жизни советских людей, переключения ее в русло достатка и индивидуализма. Предполагалось также, что запуск завода по массовому производству легковых автомобилей сработает локомотивом, позволяющим сменить вектор мобилизационной советской экономики на нечто подобное современному «стабильному развитию». Глядя ретроспективно на текущее состояние дел, можно заключить, что эта идея сработала.

Ориентированность советской автомобильной промышленности на военную, грузовую и общественно-транспортную отрасли потребовала бы больших средств и времени для создания нового легкового автомобиля «с нуля». Такова была основная версия выбора зарубежного поставщика технологии и оборудования.

Но была и дополнительная причина, заключавшаяся в том, что в качестве приоритета была выбрана программа сращивания с Европой. Следовательно, задача заключалась в подключении к советским человеческим и сырьевым ресурсам позитивно настроенного западного владельца технологий. Компания «Фиат», сотрудничавшая с СССР еще с 30-х годов, оказалась партнером, подходящим по всем перечисленным параметрам.

Подробно об истории воплощения идеи «Жигулей» в реальность читайте в статье: Договор о копейке, принесший миллиарды

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