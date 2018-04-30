Москва, 30 апреля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. По информации прокуратуры, в интернете «активно распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая 2018 года в массовом публичном мероприятии — шествии по Тверской улице».

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«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организатору публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения», — говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты», — уточняет «Интерфакс» в понедельник, 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Алексей Навальный сообщил, что мэрия Москвы не согласовала его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади, и заявил о планах провести акцию на намеченном месте.

Однако в столичной мэрии заявили, что согласовали проведение акции в альтернативном месте из-за загруженности центра, обусловленной подготовкой к празднованию Дня Победы.

Оппозиционерам было предложено организовать шествие по улице Маши Порываевой с митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Алексей Навальный заявил, что его сторонники отказались от предложенного мэрией Москвы варианта проведения митинга 5 мая и требуют провести акцию в пределах Садового кольца.

Ранее в комментарии для ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова заявила, что Алексей Навальный намерен заставить людей выйти на несанкционированную локацию для того, чтобы «смешаться там с прохожими, и таким образом сделать невозможным подсчет участников его митинга».

«Если они пойдут по Тверской — а Тверскую никто и никогда не будет блокировать ради них, и вообще, блокировать в праздники, и это нормально, посчитать никого будет невозможно. Соответственно, никто не сможет посчитать и доказать, сколько было участников митинга. Ведь тогда людей, которые приехали в эти дни в Москву из других городов и просто гуляют по Тверской, можно приписать, теоретически, к участникам митинга сторонников Алексея Навального. И это очень плохо — он попытается втянуть в эту историю людей, которые не имеют к этому никакого отношения», — рассказала Анна Федорова.

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Вместе с тем, в понедельник, 30 апреля, в Москве прошел митинг против запрета в России мессенджера Telegram.

Организатором митинга выступила Либертарианская партия.

Из видных политических деятелей на митинге был замечен политик от левого движения Сергей Удальцов, который раздавал приглашения на предстоящую акцию левой оппозиции.

Также среди выступающих находится политик Алексей Навальный, он пришел на митинг с супругой.

Акцию поддержал основатель Telegram Павел Дуров.

Однако, несмотря на многочисленные анонсы и призывы выйти на акцию от различных общественных и политических структур, совокупное количество участников митинга, по данным ГУВД Москвы, составило всего 7,5 тысяч человек.