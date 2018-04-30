Калуга, 30 апреля, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В лесу Жуковского района Калужской области обнаружен мёртвый житель Москвы, 1938 года рождения. Об этом сообщил 30 апреля ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Тигран Авакумьянц.

Aleksey Igonin Вырубка леса

По его словам, пенсионер из Москвы приехал с родственниками на дачу в Жуковский район. 29 апреля, взяв с собой бензопилу, пожилой мужчина направился в лес для заготовки дров.

Через некоторое время родственники поняли, что мужчина длительное время не возвращается, и оправились на поиски. Под поваленным деревом было обнаружено тело пенсионера без признаков жизни. Рядом находилась бензопила.

«По данному факту следственными органами начата проверка. Для установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Тигран Авакумьянц.

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