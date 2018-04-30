Киев, 30 апреля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Верующие Украины и приходы Украинской православной церкви Киевского патриархата направили тысячи писем Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Об этом сообщает архиепископ, руководитель информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного синода УПЦ КП Евстратий Зоря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

«Во время одного из визитов нам сообщили, что эти письма приходили ежедневно мешками, так что их негде было складывать», — уточнил Евстратий на своей странице в Фейсбуке.

Он также предложил верующим и сторонникам независимой УПЦ продолжить писать соответствующие письма на почтовый адрес Вселенского патриарха с просьбой предоставить Украинской церкви томос. В качестве примера, он предложил следующий текст письма:

«Ваше Всесвятейшество! Как украинский православный верующий (-ая) приветствую и поддерживаю Ваши усилия по признанию Поместной Православной Церкви в Украине и предоставлению ей Томоса об автокефалии. Я верю в Божье провидение и Вашу мудрость. Я с нетерпением ожидаю скорейшего решения этой проблемы. С любовью во Христе», — говорится в сообщении.

В свою очередь депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Сергей Ларин сообщил, что в Раде «готовятся еще постановления о создании «единых» и поместных церквей».

«Из греко-католической и римо-католической — склеят одну поместную украинскую католическую. Индуизм, ислам и буддизм объединят в единую поместную церковь украинско-восточного толка. Лютеране, пресвитериане, баптисты, пятидесятники, реформаты и англикане войдут в единую украинскую протестантскую церковь. Иудеев и мессианских иудеев тоже вместе. Причем, богослужения везде должны быть только на украинском языке… Иметь такой парламент — это трагедия для всех людей, независимо от их вероисповедания. На самом деле этой власти все равно, под какой из поместных церквей в нищей стране нищие бабушки будут просить милостыню», — пишет Ларин на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, политтехнолог Тарас Березовец отметил, что процесс создания единой поместной церкви «можно рассматривать как с точки зрения сиюминутности, так и истории».

«А история пишется победителями. И когда в Украине будет создана автокефальная церковь, детали процесса будут интересовать только историков», — отметил Березовец.

Как сообщалось, 27 апреля на Софийской площади в Киеве президент Украины Петр Порошенко обвинил Русскую православную церковь (РПЦ) в посягательстве на суверенитет и территории Украины.

Напомним, 22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

«Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ. Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского патриархата», — отметил Порошенко.

По его словам, накануне Синод принял к рассмотрению обращение от президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление верховной рады в его поддержку и соответствующие обращения иерархов Украинской православных церквей.