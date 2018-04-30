Киев, 30 апреля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. «В 2014 году Украина официально не объявила России войну, потому что на тот момент не были проведены президентские и парламентские выборы. При этом не было международного признания факта агрессии России». Об этом 30 апреля во время совещания с военным руководствам заявил президент Украины Петр Порошенко.

Цитата прямая из трансляции Первого национального телеканала Украины Гетман Порошенко

«Когда ставился вопрос, что мы за несколько недель завершим «АТО», мы очень приблизились к этому, но потом «АТО» перешло в противостояние агрессии России. Мы не имели возможности оглашать войну по двум причинам. Во-первых, нам надо было завершить процедуру передачи власти, признанной во всем мире. Во время военного положения, запрещено проводить любые избирательные процессы. Вторая позиция — мир должен был признать, что против Украины ведется война и агрессия. Не гражданская война, как это пытались навязать миру… Это не конфликт на востоке Украины, о чём стыдливо указывали в тех или иных документах еще долгие месяцы и годы после 2014 года. Сейчас мир признал в документах международных организаций, в отдельных заявлениях наших партнеров и союзников, то что происходит на востоке Украины — это агрессия РФ… Это произошло в 2017 году. Мир признал факт агрессии. Именно это дало нам возможность зафиксировать это во внутренних законодательных актах Украины», — сказал Порошенко.

По его словам, «антитеррористическая операция» выполнила свои цели и задачи в Донбассе. В результате проведения операции Украина успела провести демократические выборы, признанные всем миром.

«Этот формат разрушил планы Российской Федерации. Одним из ключевых элементов гибридной войны было то, чтобы не признавать новую украинскую власть и попытаться навязать миру, что в Украине произошел государственный переворот, который не был поддержан народом», — заявил Порошенко.

Как сообщалоИА REGNUM, 30 апреля в Донбассе официально заканчивается «антитеррористическая операция» (АТО). Ей на смену приходит операция объединенных сил (ООС). Соответствующая смена формата прописана в законе «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закон «о реинтеграции Донбасса»).