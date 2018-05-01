Киев, 1 мая, 2018, 07:04 — ИА Регнум. Безвизовый режим позволил украинцам избежать бюрократических проволочек, связанных с получением визы, и сэкономить несколько десятков евро на пошлине. Эти преимущества система с лихвой окупила проблемой, которая обнаруживается уже на границе: очереди так велики, что приходится давать взятку пограничникам, выплачивая 20−25 евро с машины. Примечательно, что ЕС уже помогала Украине обустроить границу новыми пропускными пунктами, более того — грантовая программа Украиной почти полностью освоена, но новых пунктов так и не появилось. Чем еще отмечены последние новости украинской евроинтеграции, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Начиная с 11 июня прошлого года, когда безвиз вступил в силу, им воспользовались 483 тысячи украинцев. Одновременно Польше нужно все больше украинских мигрантов: по прогнозу Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержки роста экономики необходимо привлечь 5 млн мигрантов, в то время как польские эксперты прогнозируют 3 млн выданных приглашений в 2018 году (в прошлом году украинцы получили 1,7 млн таких приглашений). Гораздо меньше едут в Словакию, там в этом году ждут порядка 100 тыс. мигрантов с Украины.

Трудовая миграция растет быстро, что в свою очередь усложняет подсчет реальной занятости населения. Цифры колеблются от 360 тыс. безработных до 1,8 млн, при этом нет возможности понять, кто действительно безработный, а кто ждем полгода, когда можно будет снова вернуться на заработки в Польшу.

Украинское правительство в этой ситуации не было бы украинским правительством, если бы не попыталось урвать толику малую с заработанного мигрантами. Министр социальной политики Андрей Рева предложил и начислять мигрантам трудовой стаж, и предоставить их оставшимся в стране семьям возможность получить субсидии на оплату услуг ЖКХ, только все это — на платной основе. Для этого мигрант должен добровольно застраховаться (так «должен» или «добровольно»?) и заплатить взнос «хотя бы за три месяца», минимальный взнос за этот срок — 2500 грн. (около 6000 руб.) В год это от 10 000 грн (около 24 000 руб.).

«А мы за это даем им субсидию и страховой стаж, который будет давать людям право на пенсию», — рассказал министр социальной политики».

Можно подсчитать, что в год счастье субсидии и трудового стажа обойдется в 10 тыс. грн (и это по минимуму). Сложно сказать, зачем это нужно украинцам, если, легально работая в той же Польше, они заработают стаж и пенсию там.

О других новостях украинской евроинтеграции, включая отношения с соседями, гранты, экономику и экспорт, читайте в статье: У Порошенко прозрели — Западной Украины больше нет: обзор «евроинтеграции»

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