Калуга, 30 апреля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В лесном массиве, в 200 метрах от частного дома в селе Букань Людиновского района Калужской области местным жителем были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Аналогичное сообщение поступило и от жителя Жиздринского района об обнаружении им в лесном массиве шестнадцати 45-мм старых снарядов.

40.mchs.gov.ru Старые боеприпасы

Как сообщили 30 апреля ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, на месте происшествия оперативной группой полиции были приняты меры к сохранности обнаруженных боеприпасов. В соответствии с действующим законодательством боеприпасы переданы сотрудникам Главного управления МЧС области для дальнейшего уничтожения.

Между тем, за хранение и сбыт боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, статьей 222 УК Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в окрестностях деревни Котовичи Людиновского района Калужской области было обнаружено 92 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны калибром от 45 до 12 миллиметров, 288 минометных и противотанковых мин, а также ручные гранаты и запалы к ним. Вблизи деревни Цеповая Сухиничского района также был найден артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра. Все обнаруженные боеприпасы саперы МЧС вывезли в безлюдное место и уничтожили.

Кстати, больше всего боеприпасов времён Великой Отечественной войны саперы МЧС в разные годы находили в Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Ульяновском районах Калужской области. Чаще всего взрывоопасные предметы находят в ходе строительных работ при прокладке газопроводов, различных коммуникаций или на дачах.

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