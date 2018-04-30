Москва, 30 апреля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Москве в митинге в поддержку Telegram приняли участие 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие, — говорится в сообщении. — В нем приняли участие 7,5 тыс. человек».

Отмечается, что охрану правопорядка и безопасности граждан обеспечили сотрудники полиции и представители Росгвардии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию о блокировке мессенджера на территории страны.

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