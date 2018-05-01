Москва, 1 мая, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Опубликованные годовые отчеты о работе муниципальных общественных палат не столько проливают свет на их деятельность, сколько заставляют задуматься: а понимают ли они, чем им на самом деле следует заниматься? Почему в этом приходится сомневаться, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Мыслитель

В отчетах описывается благотворительность (которая, будучи представлена публично, перестает быть таковой), пример которой подает столица, где вошло в обиход выражение «не благотворительность, а социальные инвестиции корпораций»; своеобразные формы заботы о людях, например, проверки графиков движения маршруток и чистоты в больничных палатах, контроль работы школьных общественных организаций. Проблема с общественными палатами в том, что положения об общественных палатах муниципалитетов, региональное и федеральное законодательство о палатах составлены таким образом, что исполнить их невозможно в принципе. Уловить смысл каждой нормы, перевести на русский язык бесконечно абстрактные формулы — задача невыносимая. В итоге непонимание рождает самодеятельность, построенную на бытовом понимании общественной пользы, а общественная палата превращается в место встречи кумушек.

Опубликованные отчеты создают общее впечатление заорганизованности, не относящихся к реальности лозунгов, далеких от фактов обобщений. Так зачем дискредитировать важный общественный институт? Не лучше ли переписать ФЗ об общественной палате человеческим языком, изложив его нормы так, чтобы председатель каждой муниципальной ОП четко и ясно понимал, в чем именно смысл существования ОП в его городе, и чем он должен заниматься.

О конкретных примерах отчетов ОП читайте в статье: Ай спик фром май харт… Из мозга общественных палат России

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