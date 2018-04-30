Киев, 30 апреля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Украине уничтожается конституционный принцип невмешательства государства в церковные дела. Так он 29 апреля в архипасторском слове прокомментировал обращение украинских властей к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ, пишет информационный отдел УПЦ МП.

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«Почему в наши дни, в XXI веке, в нашем государстве, которое декларирует демократическое развитие, допускается откровенное уничтожение конституционного принципа — невмешательства государства в церковные дела? Причем в отношении православной церкви, которая является государствообразующей, которая родила и воспитала украинскую душу, украинскую культуру. Церкви, которая всегда переживала, разделяла, разделяет и будет разделять не только радость, но и беды своего народа?» — сказал Антоний.

«Почему дела украинского православия решают депутаты, которые в большинстве своем не только не православные, но даже и не христиане? Почему из уст главы нашего государства, который также считает себя членом канонической церкви, звучат ложные обвинения относительно того, что наша церковь не отпевает воинов? Мы всегда говорим: «А где доказательства?» Ни одного доказательства нет», — полагает Антоний.

В свою очередь архиепископ, руководитель информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного синода УПЦ КП Евстратий Зоря поделился впечатлениями от видео-проповеди митрополита УПУ МП Антония Паканича.

«Митрополит признает: рейтинг МП в обществе низкий и снижается; государство риторику МП уже не воспринимает, даже в лице тех, кто ранее к МП принадлежал; Вселенский Патриархат таки рассматривает просьбу о признании автокефалии; а Киево-Печерская Лавра вполне реально может перестать быть «оплотом русского мира». Все это завернуто в «благочестивую», но мало содержательную риторику. Что напоминает какое-то старообрядчество: «За единый аз — умрем!», — пишет Зоря.

По его словам, московский патриархат поручил Антонию объединить приходы, которые откажутся объединяться в единую Украинскую православную церковь.

«На фоне затяжного молчания лично Онуфрия речь воспринимается так, будто его бывший конкурент на выборах выходит из тени и примеряет на себя нишу, которую в украинском политикуме занял «Оппоблок» после потопления «Титаника» Партии регионов. То есть «спасительной московской лодки» для тех, кто останется за бортом единой поместной церкви. А это и не удивительно, учитывая, что одно и то же лицо курирует и «Оппоблок» и Антония», — пишет Зоря.

Как сообщалось, с 2014 года священников УПЦ Московского патриархата неоднократно уличали в нежелании отпевать украинских защитников, погибших в Донбассе или людей, которых крестили в УПЦ КП. При этом украинские прихожане часто выражают протесты в связи с тем, что московские священники называют войну в Донбассе гражданской или внутренним украинским конфликтом. К примеру, в 2015 году в городе Жовква Львовской области священник Московского патриархата Степан Хомин закрыл двери церкви перед гробом с погибшим 27-летним украинским силовиком Владимиром Турчином. Такие действия Хомина привели к массовому протесту прихожан.

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В январе 2018 года в Запорожье священнослужитель УПЦ Московского патриархата Евгений Молчанов якобы заявил, что отказался отпевать мальчика, который погиб после падения на него мужчины, потому что ребенка крестил Киевский патриархат.

«Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь — самозваная. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло», — рассказал отец покойного Роман Полищук, писал Форпост.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко написал письмо Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине и призвал парламентариев поддержать такую его инициативу. С начала 90-х в Украине канонический статус имеют Украинская православная церковь Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) — канонически непризнанны.