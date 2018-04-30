Киев, 30 апреля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что режим так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе завершился. Об этом Порошенко написал сегодня, 30 апреля, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

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Порошенко гордо написал, что с 14:00 по московскому времени на смену АТО пришла операция Объединенных сил (ООС) Украины.

«30 апреля 2018 года широкомасштабная антитеррористическая операция на территориях Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооружённых сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», — написал Порошенко.

Напомним, украинские власти решили сменить формат своей карательной операции в Донбассе. Формально АТО проводилась под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). Киеву это показалось неэффективно и теперь создается объединенная группировка украинских сил в Донбассе под единым командованием.

Стоит отметить, что ничего принципиального от смены формата украинской карательной операции в Донбассе не изменится. С самого начала военных действий украинские силовики применили против мирных жителей Донбасса весь доступный им арсенал — вплоть до фронтовых бомбардировщиков и тактических ракетных комплексов. В рядах карателей также все эти годы присутствовали нацистские вооруженные формирования.

Остановить украинские наступление смогли спешно сформированные вооруженные силы Донецкой и Луганской Народных Республик. Жители Донбасса мужественно сражались за свою землю и людей и смогли отстоять свою независимость и достоинство.