Тбилиси, 30 апреля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Сотрудники Тбилисского метрополитена готовятся к забастовке, которую намерены провести 3 мая. Об этом на специальном брифинге у станции метро «Руставели» 30 апреля сообщили представители альтернативного профсоюза работников метрополитена «Единство 2013».

Давид Альфаро Сикейрос. Забастовка

По информации профсоюзной организации, причиной забастовки является отказ столичных властей от выполнения требования работников метрополитена о повышении заработной платы. Речь идет об оплате труда машинистов, которые при поддержке профсоюза требуют повышения почасовой оплаты с нынешних 7 до 10 лари.

Переговоры с Тбилисской транспортной компанией, которые проходили со 2 апреля, оказались безуспешными. Представители транспортной компании ответили, что на данный момент возможности повышения машинистам зарплаты на 45% (а именно этого они требуют) нет, и привели данные о росте зарплат за 2013−2017 годы. Согласно этим данным, в 2013 году машинист-инструктор получал 1824 лари, а в 2017 году его зарплата выросла до 2158 лари, оплата труда линейного машиниста за этот же период увеличилась с 1 605 до 1 827 лари.

«В процессе переговоров транспортная компания еще раз зафиксировала собственную позицию в связи с тем, что компания не рассматривает повышение оплаты труда для отдельных групп, так как это вызовет справедливое недовольство у других сотрудников. В Тбилисской транспортной компании трудоустроено до 6300 работников, и улучшение их условий является одним из приоритетных направлений для компании. За последние годы были сделаны действенные шаги по улучшению рабочей среды и приведению условий труда в соответствие со стандартами безопасности», — сказано в заявлении.

Конкретно для машинистов были устроены специальные комнаты отдыха. Кроме того, каждому предоставляется возможность повышения своей квалификации для получения более высокой зарплаты. При этом в период обучения машинисты продолжают получать положенную зарплату, сообщили в транспортной компании.

По мнению руководства компании, призывы к забастовке исходят от определенной группы лиц, которой следует осознать свою ответственность перед обществом. Транспортная компания обещает сделать все, чтобы планируемая забастовка не привела к остановке метрополитена и не создала проблемы в работе городского транспорта.

Комментарий в связи с предстоящей забастовкой сделал и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он пообещал, что метро не остановится и что столичные власти сделают все для этого. Мэр также пообещал, что при первой же возможности зарплаты работникам транспортной компании будут повышены по всем направлениям.

«Эти люди требуют повышения зарплат. Мы объяснили им экономическое положение. Возможно, 1300 и 1400 лари — небольшая зарплата, но у нас есть люди, которые получают по 800, 700 и даже по 400 лари. … Никакой парализации в работе метро не будет. Метро не остановится, и мы все сделаем для этого», — заверил мэр.