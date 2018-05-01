Эр-Рияд, 1 мая, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Как развиваются и о чем говорят контакты на высоком уровне между Ватиканом и Саудовской Аравией, в чем видит пользу каждая из сторон, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Если Ватикан провозгласил в качестве своей цели защиту жизни и прав христиан Ближнего Востока, то для Саудовской Аравии сотрудничество в этом направлении — хороший повод отмежеваться от обвинений в поддержке исламизма и продемонстрировать волю к либерализации. Визит высокопоставленного представителя Ватикана — кардинала Жана-Луи Торана в Эр-Рияд говорит о высокой заинтересованности и серьезном продвижении договаривающихся сторон в направлении договоренностей.

Хотя кардинал Торан и высказал сдержанную позицию, для саудовского руководства было бы серьезной демонстрацией своих либеральных достижений снятие с христиан на своей территории статуса людей преследуемых и пораженных в правах. Кроме того, несмотря на все претензии к шиитским Сирии и Ирану, там отношения христиан и мусульман регламентированы и не угрожают жизни христиан. А для суннитских территорий следовало бы достичь хотя бы того же уровня урегулирования.

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