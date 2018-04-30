Вильнюс, 30 апреля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Литве 2 мая на Шяуляйской авиабазе состоится церемония смены военных единиц, осуществляющих миссию военной полиции НАТО в странах Прибалтики, сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 апреля, в минобороны Литвы. Датских военных, которые четыре месяца дежурили в Литве, сменят единицы ВВС Португалии и Испании.

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Португалия, которая будет руководить 47-й ротацией миссии воздушной полиции НАТО, в воздушном пространстве стран Прибалтики будет патрулировать с четырьмя истребителями F-16. Испания отправляет в Шяуляй шесть истребителей Eurofighter Typhoon, а Франция — на эстонскую авиабазу в Эмари — четыре истребителя Mirage 2000−5.

В церемонии смены контингента в Шяуляй планируют принять участие командующий литовской армией генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас, командующий ВВС НАТО и ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс, послы и военные стран, отправляющих военных, руководство ВВС Литвы, представители ВВС Латвии и Эстонии, представители города Шяуляй, другие гости.

Военные ВВС Португалии будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО в странах Прибалтики уже в четвертый раз. Нынешняя смена португальцев, большинство которых прибудет из места постоянной дислокации в Монте-Реале, будет состоять из 90 военных — летчиков, техников, медиков, группы поддержки, специалистов по коммуникации и других экспертов.

Военные ВВС Испании в миссии примут участие уже в пятый раз. Военные прибудут из места постоянно дислокации — базы Морон, находящейся недалеко от Севильи. Их контингент будет состоять из 130 человек. Испания руководила воздушной полицией НАТО в странах Прибалтики в 2005 и 2016 годах, также испанские военные укрепляли миссию из эстонской авиабазы в Эмари в 2015 и 2017 годах.

Французские военные будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО уже в седьмой раз.

Завершающие миссию военные ВВС Дании патрулировали воздушное пространство Прибалтики с четырьмя истребителями F-16. В миссии принимали участие почти 200 военных, которые менялись каждый месяц.