Москва, 30 апреля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Два президента

Сообщается, что Путин и Макрон детально обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Исламской Республикой Иран. Кроме того, Макрон рассказал Путину об итогах своего официального визита в США.

«Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил президенту Франции Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США ещё в период своей предвыборной кампании заявлял, что всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной программы крайне невыгодно для Америки. Став президентом, Трамп прямо заявил что хочет либо совсем отменить сделку по иранскому атому или серьезно изменить её.

В Евросоюзе сперва заявили, что не согласны с такой позицией и не хотят менять условия сделки. Однако теперь все не так однозначно и Германия с Францией готовы обсуждать с США варианты изменения соглашения по атому.