Москва, 30 апреля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин высмеял слова министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией надо разговаривать с позицией силы. Соответствующее заявление Рогозин опубликовал сегодня, 30 апреля, на своей странице в сети микроблоге Twitter.

Wellcome Images Слон и моська

Напомним, сегодня газетаSydney Morning Herald опубликовала интервью с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером. В этом интервью Миксер заявил, что Эстония планирует строить отношения с Москвой, исходя из позиции силы.

Также Миксер обвинил Россию в развязывании военных операций против Грузии (2008 год) и Украины (2014 год). Глава МИД Эстонии признал, что общаться с Москвой необходимо, однако заметил, что это нужно делать с «позиции силы, единства и решимости». Он объяснил это тем, что любой признак колебания Кремль расценит как «слабость, которой следует воспользоваться».

Рогозин посчитал заявления министра Миксера смешными. Вице-премьер выложил фотографию на которой щенок пытается атаковать большую собаку. Фотографию Рогозин подписал так: «Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы».

Также Рогозин ответил на твит одного из журналистов, опубликовав снимок настоящего миксера, намекая на фамилию эстонского министра.

Стоит отметить, что заявления главы МИД Эстонии действительно выглядят странными, так как его страна не обладает хоть каким-нибудь значимым силовым потенциалом, чтобы вести разговор с позиции силы. Кадровый состав вооруженных сил Эстонии не превышает 6 тыс. человек.

В военном отношении Эстония полностью зависит от военного блока НАТО и разговаривать с позиции силы с Россией будет Североатлантический альянс и его хозяева — США, а вовсе не Эстония.