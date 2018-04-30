Киев, 30 апреля, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Сегодня, 30 апреля, в Донбассе официально заканчивается «антитеррористическая операция» (АТО). Ей на смену приходит Операция объединенных сил (ООС). Соответствующая смена формата прописана в законе «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закон «о реинтеграции Донбасса»).

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Согласно документу, в Донбассе вводятся нормы военного положения, в частности силовикам разрешили экспроприировать движимое и недвижимое имущество граждан, проводить личные досмотры, ограничивать передвижение. При этом вводятся законы военного времени (вводится военный трибунал), что недопустимо в условия мирного времени.

Командующий объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отвечает за развертывание сил и разработку планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны. Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач объединенными силами.

В свою очередь военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что закон «об интеграции Донбасса» частично дублирует и противоречит закону Украины «Об обороне», который позволяет вводить военное положение на отдельных территориях.

«В чем противоречие этого закона с конституцией Украины? Этот закон вводит нормы военного положения и позволяет силовым структурам ограничивать передвижение гражданским лицам, проводить досмотры, в том числе личные досмотры, экспроприировать движимое и недвижимое имущество. В условиях мирного времени — это нарушение прав и свобод граждан, это нарушение конституции страны», — сказал Жданов в эфире канала NewsOne.

«Мы не можем говорить о зоне боевых действий, потому что боевых действий официально нет. Согласно закону Украины, действия называются «специальные действия»… Военные упростили для себя формулировку и назвали её операцией объединенных сил. Там не просто военное положение, там вводится свод законов военного времени. Создаются свои административные структуры управления, создаются свои структуры юриспруденции, в том числе и суды военного времени — военные трибуналы», — добавил Жданов.

При этом он обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что он юридически снял с себя всю ответственность за события в Донбассе, чем нарушил конституцию.

«Согласно закону, президент дистанцировался от событий, происходящих на востоке, и юридически снял с себя ответственность. Он — верховный главнокомандующий. Если мы говорим о боевых действиях, он обязан возглавлять этот штаб и нести прямую ответственность за происходящее там. У нас сегодня появился генерал, который отвечает за всё происходящее в «АТО». Ставку верховного главнокомандующего всегда возглавляет верховный. Кто управляет ставкой — это вопрос делегации полномочий, он административный. Но тут вопрос юридический. Я бы еще согласился, если бы главой оперативного штаба поставили начальника генштаба, потому что он у нас по конституции является главнокомандующим ВС», — напомнил Жданов.

Эксперт опасается, что отсутствие гражданского и парламентского контроля за украинскими силовиками может привести к массовому мародерству военных в Донбассе.

«Уверен, объединенный оперативный штаб уже разослал в зоне циркуляр о вводе особого режима. Я боюсь, что они сейчас закроются занавесом грифом секретно, и мы с вами не будем знать об адекватных процессах на этой территории. Мы возвращаемся к нарушению прав и свобод граждан Украины. Кто это проверит? Если вводится военное или чрезвычайное положение, то государство обязано принять меры, начиная с эвакуации населения. Каждый гражданин должен определиться, либо он уезжает в эвакуацию, или он остается там. Но тогда он понимает, что он подчиняется законам военного времени. Кстати, о мародерстве. У нас там куча дел по добробатам. Закон четко регламентирует мародерство — расстрел на месте», — рассказал Жданов.

Как сообщалось, в январе 2018 года рада приняла закон «о реинтеграции Донбасса». Документ определяет Россию государством-агрессором, устанавливает, что неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области являются временно оккупированными. Датой оккупации определяется 20 февраля 2014 года. С 1 мая силовая операция в Донбассе будет управляться не службой безопасности Украины, как в период «АТО», а непосредственно военными ВСУ через объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет руководить силами и средствами ВСУ, нацполиции, СБУ и другими силовыми структурами.