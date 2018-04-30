Киев, 30 апреля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Скандально известный украинский политик, ярая русофобка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины — «умственно неполноценные». Такое заявление Фарион сделала в эфире ток-шоу «Противоположный Взгляд LIVE».

Цитата из х/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР Изгой

Любые высказывания бывшей депутатки Верховной рады о России и русских всегда дышали злобой и ненавистью. Выступление в ток-шоу «Противоположный Взгляд LIVE» не стало исключением.

Фарион заявила, что русскоязычные украинцы не только «говорят на языке оккупанта», но и «притянули в страну войну».

«Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где мы имеем войну сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым», — заявила она.

Фарион подчеркнула, что в этих регионах были «российская церковь, русская культура и русский язык».

«Они умственно отсталые, эти русскоязычные!» — кричала Фарион в эфире «Противоположный Взгляд LIVE».

Также Фарион привела данные своей «статистики», согласно которой на Украине живет 5,5% этнических русских, которых она назвала «детьми колонизаторов» и «оккупантами на нашей земле».

Всех русскоязычных Фарион считает «гибридами» и отказывает им в праве называться украинцами. В антироссийском угаре Фарион назвала всех русскоязычных украинцев «предателями, отступниками, ренегатами» и «самой большой проблемой Украины».

«Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм?» — беснуется Фарион, обращаясь к своим русскоязычным согражданами.

Фарион требует не давать русскоязычным образования, лишить их работы и вообще не разговаривать с ними на русском языке, когда они будут на нем обращаться.

Стоит отметить, что Фарион принадлежит к тем политическим силам на Украине, которые считают себя наследниками бандеровцев и комплиментарно относятся к нацизму. В программе этих политических сил одним из ключевых моментов является геноцид на Украине всех тех, кто хоть как-то связан с Россией.