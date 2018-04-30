Ереван, 30 апреля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Оппозиционная фракция «Елк», главой которой является лидер уличного протестного движения Никол Пашинян, единогласно решила выдвинуть кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра Армении.

Никол Пашинян

Сегодня, 30 апреля, состоялось заседание фракции, в котором принимал участие и сам Пашинян. Как сообщил член фракции «Елк» Арарат Мирозян, фракция единогласно приняла решение о выдвижении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра. Он также высказал мнение о том, что у них не будет проблем с поддержкой кандидатуры Никола Пашиняна со стороны парламентского большинства — фракции Республиканской партии Армении (РПА).

Сегодня также состоялись встречи Пашиняна с парламентскими фракциями блока «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн». После встречи представители обеих фракций заявили, что на завтрашнем заседании парламента единогласно проголосуют за кандидатуру Пашинян.

На сегодня также запланирована встреча лидера армянского оппозиционного движения с представителями фракции РПА, у которой большинство в парламенте Армении.

Ранее руководитель фракции Ваграм Багдасарян заявлял, что если остальные три фракции парламента поддержат кандидатуру Пашиняна, то РПА не будет препятствовать избранию Пашиняна на пост премьер-министра Армении, как того требуют многочисленные сторонники Пашиняна.

Открытым остается вопрос о дате проведения досрочных парламентских выборов. Все представленные в парламенте политические силы едины, что внеочередные выборы должны быть проведены. Вопрос лишь в сроках их проведения и конституционных основаниях. Конституция Армении предусматривает лишь три причины, по которым парламент может быть распущен: когда парламент два раза не избирает премьер-министра, когда программа правительства не получает поддержку парламента и в случае вынесения вотума недоверия правительству. Самый вероятный сценарий — это формальный вотум недоверия правительству после политической договоренности.

Парламент должен избрать нового премьер-министра на специальной сессии, намеченной на 1 мая.

В блок «Елк» входят три оппозиционные партии: партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», партия «Республика», возглавляемая бывшим премьер-министром Армении Арамом Саргсяном, а также «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна. Две последние партии не поддержали Никола Пашиняна в уличной борьбе.