Дамаск, 30 апреля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Противоречивые сведения приходят из Сирийской Арабской Республики, где в ночь на 30 апреля, вероятно, был атакован ряд военных объектов. По сообщениям телеканала Sky News Arabia военные объекты на территории Сирии подверглись ракетной атаки в ночь на 30 апреля.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Телеканал сообщается, что ракетному обстрелу подверглись позиции сирийской армии в окрестностях Хамы и Алеппо. Также удары были нанесены по иранским вооруженным формированиям, которые воюют на стороне сирийского правительства.

Уточняется, что был атакован военный аэродром под Алеппо, где находится база иранских отрядов. Также ракетному обстрелу подвергся район дислокации 47-й моторизированной бригады в 10 км к западу от Хамы (220 км от Дамаска), где находится лагерь проиранских сил.

Sky News Arabia утверждает, что в результате ночной ракетной атаки погибли 26 человек — большинство из них шиитские бойцы.

Командование вооруженных сил Сирийской Арабской Республики пока никак не прокомментировало эту информацию. Тем не менее агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что ракетные удары были нанесены по военным позициям в районе городов Хама и Алеппо.

Кто именно нанес удар точно не известно. Сперва сообщалось о том, что обстрел был произведен джихадистами. Однако вскоре ряд СМИ сообщил, что ракетную атаку осуществили ВВС Израиля. При этом израильские боевые самолеты не входили в воздушное пространство Сирии.

Утверждается, что в результате ударов по расположению 47-й механизированной бригады ВС САР, находящейся южнее города Хама, были взорваны арсеналы. Детонация боеприпасов вызвала сильный пожар, продолжавшийся на протяжении длительного времени.

Израильские власти хранят молчание и никак не комментируют информацию о ракетных ударах по Сирии.